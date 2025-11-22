Indonésie : le chef de la plus grande organisation musulmane sommé de démissionner après l’invitation d’un universitaire pro-Israël

Yahya Cholil Staquf est sommé de démissionner après avoir invité un universitaire américain perçu comme pro-Israël, déclenchant une vive controverse dans le pays.

Peter Berkowitz
Peter Berkowitz US State Department

La plus grande organisation musulmane d’Indonésie, Nahdlatul Ulama (NU), a demandé à son président, Yahya Cholil Staquf, de démissionner après avoir invité un universitaire américain perçu comme pro-Israël à un événement interne en août. Selon des documents internes consultés par l'agence Reuters, la direction de l’organisation lui a donné trois jours pour quitter ses fonctions avant d’être officiellement destitué.

NU, qui revendique près de 100 millions de membres et sympathisants, reproche à Staquf d’avoir convié une personnalité « affiliée à un réseau sioniste international » et l’accuse également de mauvaise gestion financière. Staquf, qui dirige l’organisation depuis 2021, n’a pas répondu aux sollicitations de Reuters.

Un responsable de NU, Najib Azca, confirme que la décision est liée à l’invitation adressée à Peter Berkowitz, universitaire américain et ancien responsable du département d’État, connu pour ses prises de position publiques en faveur d’Israël dans sa guerre contre le Hamas à Gaza. Berkowitz avait participé à un séminaire de NU en août, où il avait donné une conférence sur l’histoire de la pensée politique occidentale.

Face à la polémique, Staquf avait présenté des excuses, expliquant qu’il s’agissait d’une erreur de jugement et qu’il n’avait pas vérifié en détail les positions de l’universitaire. Il a également condamné ce qu’il a qualifié d’« actes brutaux et génocidaires d’Israël à Gaza ».

Selon son site personnel, Berkowitz a publié plusieurs textes défendant les opérations israéliennes et réfutant les accusations de "génocide". 

