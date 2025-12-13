Indonésie : les inondations et glissements de terrain font plus de 1 000 morts

Le bilan des inondations et glissements de terrain qui ont frappé l’Indonésie ces dernières semaines s’est alourdi à 1 003 morts, tandis que 218 personnes restent portées disparues, a annoncé samedi l’Agence nationale de gestion des catastrophes (BNPB). Ces catastrophes naturelles ont touché principalement les provinces de Sumatra nord, de Sumatra occidental et d’Aceh, à l’extrémité occidentale de l’archipel.

Selon les autorités, plus de 5 400 personnes ont été blessées et près de 1,2 million d’habitants demeurent hébergés dans des abris temporaires, deux semaines après les premières crues. Des pluies diluviennes, associées à des tempêtes tropicales et à la mousson, ont provoqué des crues soudaines et des glissements de terrain meurtriers, également observés ce mois-ci dans d’autres pays d’Asie du Sud-Est et d’Asie du Sud, notamment en Malaisie, en Thaïlande et au Sri Lanka.

Il s’agit de l’une des pires catastrophes naturelles récentes à avoir frappé Sumatra, et en particulier la région d’Aceh, déjà lourdement marquée par le tsunami de 2004. Les dégâts matériels sont considérables : le coût de la reconstruction est estimé à 51 820 milliards de roupies, soit environ 3,1 milliards de dollars.

Le gouvernement indonésien fait toutefois l’objet de critiques pour ne pas avoir décrété l’état de catastrophe naturelle, une mesure qui aurait pu faciliter la coordination des secours. Jakarta n’a pas non plus sollicité d’aide internationale.

Le président Prabowo Subianto s’est rendu de nouveau samedi dans les zones sinistrées. Il a assuré que les conditions d’accueil dans les centres d’évacuation étaient satisfaisantes et que les stocks alimentaires étaient suffisants, tout en reconnaissant des retards d’accès dans certaines zones isolées. Les autorités poursuivent les efforts pour rouvrir les routes et rétablir les infrastructures essentielles, alors que la situation humanitaire demeure critique dans plusieurs régions.