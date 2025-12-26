Japon : 15 blessés lors d’une attaque au couteau dans une usine de pneus à Shizuoka

Une attaque au couteau a fait quinze blessés vendredi dans une usine de pneus du groupe Yokohama Rubber, située dans la préfecture de Shizuoka, au centre du Japon. Les faits se sont produits dans la ville de Mishima, où un individu a mené une agression violente à l’arme blanche, tout en projetant un liquide non identifié sur plusieurs victimes.

Selon les services de secours locaux, l’ensemble des quinze personnes blessées ont été transportées à l’hôpital. Huit d’entre elles ont été poignardées, tandis que sept autres ont été exposées au liquide, que certains médias japonais, citant des sources anonymes, identifient comme pouvant être de l’eau de Javel. Cinq victimes ont été classées en urgence absolue par les premiers intervenants, mais toutes étaient conscientes au moment de leur évacuation.

L’alerte a été donnée peu après 16h30, lorsqu’un appel signalant des coups de couteau et l’utilisation d’un « liquide pulvérisé » a été reçu par les pompiers de Mishima. Un important dispositif de secours a alors été déployé, avec de nombreuses ambulances, des camions de pompiers et des équipes médicales sur place.

La police a interpellé un homme soupçonné de tentative de meurtre. D’après les premiers éléments de l’enquête relayés par la presse japonaise, il s’agirait d’un homme âgé d’une trentaine d’années, lié à l’usine. Il aurait porté un masque à gaz et été armé d’un couteau de type « survival knife ». La chaîne publique NHK indique que le suspect a déclaré être âgé de 38 ans.

L’usine, située à environ 2,3 kilomètres de la gare de Mishima, emploie près de mille salariés et produit des pneus pour véhicules particuliers. Les autorités poursuivent leurs investigations afin de déterminer les motivations exactes de l’assaillant et les circonstances précises de cette attaque.