L’Australie se tourne vers la Chine pour sécuriser son kérosène

L’Australie a sécurisé trois cargaisons de kérosène en provenance de Chine, ainsi qu’un approvisionnement supplémentaire en urée agricole depuis Brunei, afin de renforcer ses stocks face aux perturbations provoquées par la guerre contre l’Iran.

Le gouvernement australien indique que plus de 600 000 barils, soit environ 100 millions de litres de carburant aérien, doivent arriver à partir de début juin. L’accord fait suite à des discussions entre le Premier ministre australien Anthony Albanese et son homologue chinois Li Qiang.

Depuis mars, Pékin limite ses exportations de carburant afin de protéger son marché intérieur, après les perturbations causées par la fermeture du détroit d’Ormuz sur les flux de pétrole brut et de produits raffinés.

Canberra a également obtenu 38 500 tonnes d’urée auprès de Brunei pour soutenir les agriculteurs et le secteur agricole. Ces approvisionnements ont été sécurisés grâce à un nouveau mécanisme de sécurité énergétique et agricole doté de 5,36 milliards de dollars.

Anthony Albanese a affirmé que ce carburant supplémentaire aiderait à maintenir l’Australie en mouvement, tandis que l’engrais offrira davantage de visibilité aux agriculteurs.

L’apport en kérosène représente environ 1 % de la consommation annuelle australienne. La ministre des Affaires étrangères, Penny Wong, a souligné que l’Australie travaillait avec les pays de la région pour répondre au choc sur l’économie mondiale et garantir la circulation des carburants essentiels.