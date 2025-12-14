L'homme qui a désarmé le terroriste à Sydney a été touché par deux balles

Ahmed al Ahmed, l’homme qui a affronté à mains nues l’un des terroristes lors de la fusillade survenue pendant une célébration de Hanouka à Sydney, a été touché par deux balles, a indiqué sa famille. Âgé de 43 ans et père de deux enfants, il est hospitalisé après avoir été atteint au bras.

Des images largement diffusées montrent Ahmed al Ahmed s’approchant par derrière de l’un des tireurs avant de le plaquer au sol et de lui arracher son arme. Malgré les coups de feu, il est parvenu à neutraliser le terroriste, un acte de bravoure qui pourrait avoir sauvé de nombreuses vies.

Selon ses proches, il a été blessé à deux reprises au cours de l’affrontement mais son état est jugé stable. Son intervention a permis de stopper l’attaque d’au moins un des terroristes alors que la panique gagnait la foule réunie pour célébrer la fête juive.

L’attaque terroriste a coûté la vie à au moins 11 personnes et fait de nombreux blessés. Elle s’est produite en plein jour lors d’un événement communautaire sur la plage de Bondi, un lieu emblématique de Sydney.

Le geste d’Ahmed al Ahmed a suscité une vive émotion et de nombreux hommages, en Australie comme à l’étranger, où il est salué comme un héros. Plusieurs responsables ont souligné que son courage et sa rapidité d’action ont probablement évité un bilan encore plus lourd dans ce qui constitue l’une des attaques les plus meurtrières que le pays ait connues ces dernières années.