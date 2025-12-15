L’Inde en alerte maximale face à la menace d’attentats antisémites pendant Hanouka

Les services de renseignement indiens ont placé le pays en état d’alerte élevée face à un risque d’attentats terroristes visant des institutions juives durant la fête de Hanouka. Cette mise en garde, diffusée avant même l’attaque meurtrière de Bondi Beach à Sydney, a pris une dimension particulière après la fusillade de dimanche en Australie, qui a fait au moins quinze morts lors d’une célébration juive.

Selon des informations relayées par les médias indiens, les services de sécurité disposent d’indices sérieux indiquant que des organisations terroristes envisageraient des attaques majeures contre des sites juifs dans plusieurs grandes villes du pays, notamment New Delhi, Bengaluru et Mumbai. L’alerte, émise la semaine dernière, repose sur des rapports de renseignement jugés crédibles et préoccupants.

Des sources sécuritaires citées par la presse locale soulignent que la menace est prise « très au sérieux ». En conséquence, les autorités ont renforcé les dispositifs de protection autour de lieux sensibles identifiés, en particulier les synagogues, centres communautaires juifs et représentations liées à Israël. Des patrouilles supplémentaires ont été déployées et les contrôles d’accès ont été durcis dans plusieurs zones urbaines.

À la suite de l’attaque de Sydney, le Premier ministre indien Narendra Modi a condamné avec fermeté le terrorisme. « Je condamne avec force cet attentat terroriste odieux », a-t-il déclaré, réaffirmant que « l’Inde applique une politique de tolérance zéro face au terrorisme et soutient la lutte contre toutes ses formes et manifestations ».

L’Inde entretient des relations étroites avec Israël et abrite une communauté juive relativement restreinte mais historiquement ancrée. Les autorités indiennes affirment rester en coordination étroite avec leurs partenaires internationaux afin de prévenir toute attaque et d’assurer la sécurité des communautés visées durant cette période sensible.