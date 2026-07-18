L’Inde lance avec succès sa première fusée privée "Vikram-1"

L'Inde a franchi samedi une nouvelle étape dans le développement de son industrie spatiale avec le lancement réussi de Vikram-1, premier lanceur entièrement conçu par une entreprise privée indienne. Développée par la startup Skyroot Aerospace, la fusée a décollé du centre spatial de Sriharikota, dans le sud du pays, avant d'atteindre sans incident une orbite de 450 kilomètres d'altitude environ quinze minutes après son lancement.

Haut de 23 mètres, Vikram-1 est conçu pour placer en orbite basse des satellites pouvant peser jusqu'à 350 kilogrammes. Pour cette mission inaugurale, le lanceur transportait plusieurs charges utiles de démonstration développées par des microentreprises indiennes.

Ce succès illustre les ambitions croissantes de l'Inde dans le secteur spatial. En 2020, New Delhi a ouvert ce marché aux acteurs privés afin d'accélérer l'innovation et de renforcer la compétitivité du pays. Plus de 400 entreprises évoluent désormais dans cet écosystème, dont le chiffre d'affaires est estimé à 8 milliards de dollars, avec l'objectif d'atteindre 40 à 50 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

Au-delà du secteur privé, l'agence spatiale indienne ISRO poursuit également ses objectifs. Après avoir placé une sonde en orbite autour de Mars en 2014 puis réussi l'alunissage de la mission Chandrayaan-3 en 2023, elle prévoit d'envoyer un astronaute indien en orbite d'ici 2027. Le Premier ministre Narendra Modi a également fixé l'objectif de faire marcher un Indien sur la Lune d'ici 2040.

Cette réussite confirme la montée en puissance de l'Inde parmi les grandes nations spatiales, avec une stratégie fondée sur des technologies performantes et des coûts de lancement particulièrement compétitifs.