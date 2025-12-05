La Chine déploie des navires pour des "opérations militaires" sur des centaines de kilomètres, indique Taïwan

Taïwan a tiré vendredi la sonnette d’alarme après avoir détecté le déploiement de navires chinois engagés dans de larges « opérations militaires » s’étendant sur plusieurs centaines de kilomètres, depuis la mer Jaune jusqu’à la mer de Chine méridionale. Un mouvement qualifié par Taipei de « menace réelle » pour la stabilité régionale.

Pékin, qui considère toujours l’île comme une partie de son territoire et n’exclut pas l’usage de la force pour l’annexer, n’a ni confirmé ni démenti ces activités. Ces dernières années, la Chine a multiplié les manœuvres d’envergure autour de Taïwan, accentuant la pression militaire.

Selon une source taïwanaise des services de sécurité, le déploiement actuel est « significatif », même si le nombre exact de navires repérés n’a pas été précisé. La porte-parole de la présidence taïwanaise, Karen Kuo, a décrit une zone d’opérations allant bien au-delà du détroit : du sud de la mer Jaune jusqu’aux îles Diaoyu, revendiquées par Pékin et Tokyo, et jusqu’au Pacifique occidental.

« Cela impacte clairement l’Indo-Pacifique », a-t-elle déclaré, tout en assurant que les autorités taïwanaises disposent d’une « maîtrise complète de la situation ». Taipei a exhorté Pékin à la retenue.

Dans un document stratégique dévoilé vendredi, Washington a de son côté appelé le Japon et la Corée du Sud à renforcer leur contribution à la défense de Taïwan.

Interrogé, le ministère chinois des Affaires étrangères a assuré que les forces navales et les garde-côtes « opèrent strictement dans les eaux appropriées », appelant les pays concernés à ne pas « surréagir ».

Selon le renseignement taïwanais, la période d’octobre à décembre correspond à la « pleine saison » des exercices annuels d’évaluation militaire chinois.