La Chine effectue un tir d’essai de missile dans le Pacifique

La Chine a annoncé avoir procédé lundi à un tir d’essai de missile stratégique dans l’océan Pacifique, suscitant de vives réactions de plusieurs pays de la région, qui redoutent une montée des tensions en Indo-Pacifique.

Selon un communiqué de la marine chinoise, un sous-marin nucléaire lanceur d’engins a tiré avec succès un missile équipé d’une ogive d’entraînement non nucléaire en direction des eaux internationales du Pacifique. Pékin affirme que ce test s’inscrit dans le cadre de son programme militaire annuel et qu’il ne visait aucun État en particulier.

En amont du tir, plusieurs pays de la région avaient été informés qu’un essai de missile balistique intercontinental (ICBM) était imminent.

Le Japon a indiqué avoir demandé à la Chine de renoncer à ce lancement, estimant qu’il ne devait en aucun cas représenter une menace pour sa sécurité, notamment si sa trajectoire devait traverser l’espace aérien japonais.

La Nouvelle-Zélande s’est également dite « profondément inquiète ». Son ministre des Affaires étrangères, Winston Peters, a rappelé que le Pacifique devait rester « un océan de paix » et a jugé que les essais d’armes à capacité nucléaire menés par Pékin « ne sont pas compatibles avec la stabilité régionale ».

De son côté, l’Australie a mis en garde contre un risque de « déstabilisation » du Pacifique Sud, appelant à davantage de transparence et de retenue dans les activités militaires chinoises.

Ce nouvel essai intervient dans un contexte de rivalités stratégiques croissantes en Indo-Pacifique, où les démonstrations de force de Pékin suscitent une vigilance accrue des pays voisins et de leurs alliés.