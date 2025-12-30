La Chine intensifie ses manœuvres militaires autour de Taïwan et simule un blocus maritime

La Chine a poursuivi mardi ses vastes exercices militaires autour de Taïwan, entrant dans une deuxième journée de manœuvres marquées par la simulation d’un blocus des ports de l’île. Baptisée « Mission Justice 2025 », l’opération est présentée par Pékin comme un avertissement direct adressé aux autorités taïwanaises, accusées de promouvoir l’indépendance.

Selon le ministère taïwanais de la Défense, 130 avions militaires chinois et 22 navires ont été détectés autour de l’île en l’espace de vingt-quatre heures, un niveau inédit depuis octobre 2024. Des tirs à munitions réelles ont été observés dans plusieurs zones maritimes, certaines situées à moins de 12 milles nautiques des côtes taïwanaises. L’armée chinoise affirme avoir mené des exercices de tir à longue portée « ayant atteint les effets escomptés ».

Les autorités de Chine expliquent que ces manœuvres visent à tester des scénarios de patrouilles air-mer, de contrôle de zones stratégiques et de blocus de ports. Pour Pékin, il s’agit d’une action « légitime et nécessaire » afin de préserver l’unité nationale.

À Taïwan, l’impact se fait déjà sentir sur le trafic civil. L’aviation taïwanaise a fait état de plus de 850 vols perturbés, tandis que plusieurs liaisons vers les îles de Kinmen et Matsu ont été annulées. Les gardes-côtes ont déployé 14 navires pour surveiller de près l’activité chinoise, tout en affirmant qu’aucun blocus effectif n’avait été mis en place.

Le président taïwanais Lai Ching-te a condamné des manœuvres jugées « provocatrices » et dangereuses pour la stabilité régionale. À l’inverse, Pékin maintient sa ligne dure, affirmant que toute tentative visant à empêcher une réunification avec Taïwan est vouée à l’échec.

Les tensions dans le détroit sont également alimentées par les récentes ventes d’armes américaines à Taipei, auxquelles la Chine dit vouloir répondre « avec fermeté ».