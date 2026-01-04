La Corée du Nord tire plusieurs missiles balistiques présumés vers la mer du Japon

La Corée du Nord a procédé dimanche au lancement de plusieurs missiles balistiques en direction de la mer, ont annoncé Séoul et Tokyo, provoquant de vives réactions régionales, en particulier au Japon. Ces tirs interviennent à un moment diplomatique sensible, à quelques heures du départ du président sud-coréen Lee Jae Myung pour une visite officielle en Chine.

Selon l’état-major interarmées sud-coréen, les missiles ont été tirés depuis la région de Pyongyang vers 7h50 (heure locale) et ont parcouru environ 900 kilomètres. Les autorités sud-coréennes ont immédiatement renforcé leur posture de vigilance et échangent étroitement des informations avec les États-Unis et le Japon.

À Tokyo, le ministre japonais de la Défense Shinjiro Koizumi a confirmé qu’au moins deux missiles avaient été détectés. Il a dénoncé « une menace grave pour la paix et la sécurité du Japon, de la région et du monde », rappelant que ces tirs violent les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU.

Ces essais s’inscrivent dans une série de démonstrations militaires menées par Pyongyang ces dernières semaines, à l’approche d’un congrès majeur du Parti des travailleurs, le premier depuis cinq ans. Les observateurs estiment que le régime cherche à afficher ses avancées militaires avant ce rendez-vous politique clé, susceptible de définir une nouvelle ligne vis-à-vis de Washington.

Depuis l’échec des négociations avec les États-Unis en 2019, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a accéléré le développement de son arsenal nucléaire et balistique, tout en resserrant ses liens avec la Russie et la Chine. Les analystes estiment que Pyongyang considère désormais sa capacité de dissuasion comme un levier stratégique central.

Les tirs de dimanche ont également précédé une réunion d’urgence du Conseil national de sécurité sud-coréen, qui a exhorté la Corée du Nord à mettre fin à ces provocations. Les médias d’État nord-coréens, dont Korean Central News Agency, n’ont pour l’instant pas commenté les lancements, se contentant de relayer une visite de Kim Jong Un dans une usine d’armement, où il a ordonné une forte augmentation des capacités de production.