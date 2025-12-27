La Thaïlande et le Cambodge s’accordent sur un cessez-le-feu immédiat

La Thaïlande et le Cambodge ont annoncé samedi un cessez-le-feu « immédiat » destiné à mettre fin à un conflit frontalier particulièrement meurtrier, qui a fait au moins 47 morts et provoqué le déplacement de près d’un million de personnes en trois semaines. La trêve est entrée en vigueur à 05h00 GMT, selon une déclaration conjointe obtenue par l’AFP du côté cambodgien.

Signé par les ministres de la Défense des deux pays, l’accord prévoit le gel des positions militaires, le déminage des zones frontalières ainsi que la mise en place d’une coopération policière, notamment contre la cybercriminalité. Le texte précise également que les civils évacués des zones affectées doivent pouvoir regagner leurs foyers « dans les plus brefs délais, en toute sécurité et dignité ». Bangkok s’est par ailleurs engagée à libérer 18 soldats cambodgiens après 72 heures de cessez-le-feu effectif.

Selon les bilans officiels, 26 personnes ont été tuées côté thaïlandais et 21 côté cambodgien, des chiffres susceptibles d’être sous-évalués. Les deux royaumes d’Asie du Sud-Est s’opposent de longue date sur le tracé de leur frontière de 800 kilomètres, hérité de la période coloniale française, ainsi que sur la souveraineté de plusieurs temples anciens, dont celui de Preah Vihear, classé à l’Unesco.

Après plusieurs tentatives de médiation infructueuses, notamment de la part de Donald Trump, les discussions ont finalement repris sous l’impulsion de l’Association des nations d’Asie du Sud-Est (Asean), avec le soutien de la Chine. Reste désormais à savoir si ce nouvel accord permettra une désescalade durable, alors que la question de la démarcation frontalière demeure entière.