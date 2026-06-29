Le Pakistan dit avoir mené de nouvelles frappes dans l'est de l'Afghanistan

Le Pakistan a annoncé avoir mené, dans la nuit de dimanche à lundi, une nouvelle série de frappes aériennes dans l'est de l'Afghanistan contre des positions attribuées au Jamaat-ul-Ahrar, une faction dissidente des talibans pakistanais affiliée par moments au Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP).

Selon le ministre pakistanais de l'Information, Attaullah Tarar, « trois cibles situées dans les provinces de Paktia, Paktika et Kunar ont été détruites lors de frappes de précision ». Il a précisé que l'opération, appuyée par des interventions terrestres dans les zones frontalières, a fait au moins 25 morts.

Islamabad affirme que cette offensive répond à l'attaque menée samedi soir contre un camp des Rangers pakistanais à Karachi, revendiquée selon l'armée par le Jamaat-ul-Ahrar. Les autorités pakistanaises dénoncent également une recrudescence des attaques dans les provinces frontalières.

De son côté, le gouvernement taliban afghan a vivement condamné ces frappes. Le porte-parole des autorités, Zabihullah Mujahid, a affirmé que l'opération avait tué ou blessé des dizaines de civils, qualifiant l'intervention pakistanaise d'« acte d'agression lâche » dans un message publié sur le réseau social X.

Les tensions entre les deux pays restent particulièrement vives. Le Pakistan accuse régulièrement l'Afghanistan d'abriter des combattants du TTP, responsables de nombreuses attaques meurtrières sur son territoire. Kaboul rejette catégoriquement ces accusations.

Cette nouvelle opération militaire intervient moins d'un mois après de précédentes frappes pakistanaises en Afghanistan et illustre la détérioration persistante des relations sécuritaires entre les deux voisins, sur fond d'insurrection armée et de violences récurrentes le long de leur frontière commune.