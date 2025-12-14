Le rabbin Habad assassiné à Sydney avait appelé le Premier ministre australien à "ne pas trahir le peuple juif"

Le rabbin Habad Eli Schlanger, assassiné dimanche lors de la fusillade antisémite survenue à Bondi Beach, avait publiquement interpellé le Premier ministre australien Anthony Albanese quelques mois avant sa mort, l’exhortant à soutenir Israël et à « ne pas trahir le peuple juif ».

Dans une lettre ouverte publiée en septembre sur sa page Facebook, peu après le vote de l’Assemblée générale de l’ONU en faveur de la reconnaissance d’un État palestinien, le rabbin Schlanger appelait le chef du gouvernement australien à revenir sur cette position. Il écrivait alors qu’Israël est une terre « donnée par Dieu à Abraham, puis à son fils Isaac, puis à Jacob, pour être la patrie éternelle du peuple juif ».

« À travers l’histoire, les Juifs ont été arrachés à leur terre encore et encore par des dirigeants aujourd’hui relégués au mépris des pages de l’Histoire », ajoutait-il. Le rabbin exhortait Anthony Albanese à « se tenir du côté de la vérité et de la justice », affirmant que revenir sur ce qu’il qualifiait « d’acte de trahison » permettrait au Premier ministre « d’honorer le peuple juif et son héritage » et de « s’aligner avec la parole de Dieu ».

Rabbin adjoint du centre Habad de Bondi, Eli Schlanger, âgé de 40 ans, était une figure connue et appréciée de la communauté juive locale. Né au Royaume-Uni, formé en France et ordonné à New York, il était engagé dans la lutte contre l’antisémitisme croissant en Australie et encourageait les Juifs à afficher leur identité avec fierté.

Sa mort lors de l’attaque de dimanche, qui a fait au moins 11 victimes, confère aujourd’hui une résonance particulière à ce message, alors que l’Australie est confrontée à une recrudescence d’actes antisémites et à un débat national sur la protection de ses communautés juives.