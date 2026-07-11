Le typhon Bavi frappe le Japon, la Chine évacue

Le puissant typhon Bavi a balayé samedi les îles méridionales du Japon avec des pluies torrentielles et des vents violents, avant de se diriger vers la côte est de la Chine.

Sur l'île japonaise d'Ishigaki, les autorités ont suspendu tous les vols et les liaisons maritimes. Au total, 345 vols ont été annulés et plus de 24 000 foyers ont été privés d'électricité.

En Chine, les autorités ont ordonné l'évacuation de plus de 600 000 personnes, principalement dans les provinces du Zhejiang et du Fujian, avant l'arrivée du typhon près de la ville de Wenzhou, qui compte près de 10 millions d'habitants.

Taïwan a également pris d'importantes mesures de précaution, évacuant plus de 14 000 personnes et annulant 920 vols internationaux ainsi que tous les vols intérieurs.

Si aucun décès n'a été signalé au Japon ou à Taïwan, 17 personnes ont perdu la vie aux Philippines, où les fortes pluies provoquées par le typhon ont aggravé les inondations liées à la mousson.

Les météorologues mettent en garde contre les pluies diluviennes et les risques d'inondations, malgré un affaiblissement progressif du phénomène au-dessus de mers plus froides.