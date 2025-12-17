"Notre monde a changé" : une boulangerie juive de Sydney ferme après l’attentat de Bondi Beach

Une boulangerie juive emblématique de Sydney a fermé définitivement ses portes à la suite de l’attentat terroriste perpétré dimanche sur la plage de Bondi, lors d’un rassemblement célébrant la fête de Hanouka, rapporté The Guardian. Avner’s Bakery, située dans le quartier de Surry Hills et dirigée par le chef Ed Halmagyi, a annoncé sa fermeture immédiate, invoquant l’impossibilité de garantir la sécurité de ses employés et de sa clientèle.

Un message affiché sur la vitrine du commerce ne laisse aucun doute sur la gravité de la situation. « Le monde a changé. Notre monde a changé », écrivent Ed Halmagyi et son équipe. « À la suite du pogrom de Bondi, une chose est devenue évidente : il n’est plus possible de rendre sûrs, en Australie, des lieux et événements ouvertement, publiquement et fièrement juifs. »

La boulangerie a été la cible, pendant près de deux ans, de harcèlement antisémite quasi continu, incluant menaces, actes de vandalisme et intimidations. Selon le message, ces menaces se sont poursuivies même après l’attaque terroriste, rendant la poursuite de l’activité intenable. « En tant qu’établissement ouvert et très exposé, fonctionnant à toute heure, nous ne sommes plus en mesure d’assurer la sécurité de nos équipes, de nos clients et de nos familles », explique la direction, évoquant une décision « prise le cœur brisé ».

La police de Nouvelle-Galles du Sud a confirmé avoir été alertée le 22 octobre dernier après des appels téléphoniques menaçants et à caractère antisémite visant le commerce. Un adolescent de 17 ans s’est présenté mercredi au commissariat de Surry Hills et a été pris en charge dans le cadre de la législation sur les mineurs, tandis que l’enquête se poursuit.

Figure connue du grand public australien, Ed Halmagyi — surnommé « Fast Ed » — a longtemps dénoncé publiquement les actes antisémites visant sa boulangerie, devenue aujourd’hui le symbole d’un climat d’insécurité grandissant pour la communauté juive en Australie.