Pakistan : la police tue "par erreur" une enfant australienne âgée de 10 ans

Une fillette australienne de 10 ans a été tuée par erreur par un policier pakistanais lors d’une intervention dans la province du Pendjab, dans l’est du Pakistan. Le drame a provoqué une vive émotion en Australie, dont le gouvernement réclame désormais des explications aux autorités pakistanaises.

Selon la police locale, les faits se sont produits dans la nuit de mardi à mercredi. L’enfant voyageait avec sa famille lorsque leur véhicule a été intercepté par des hommes armés. Alertées, les forces de l’ordre sont intervenues sur place.

Dans un communiqué, la police du Pendjab a expliqué que « dans la confusion », l’officier impliqué avait cru que les suspects tentaient de prendre la fuite à bord du véhicule des victimes. Le policier a alors ouvert le feu.

La jeune Hania, âgée de 10 ans, a été mortellement touchée. Son père et son frère ont également été blessés. Selon plusieurs médias australiens, la famille se trouvait au Pakistan pour rendre visite à des proches.

Le Premier ministre australien, Anthony Albanese, a qualifié les circonstances du drame de « véritablement dramatiques » et a demandé « une enquête transparente et approfondie ».

Les autorités pakistanaises ont annoncé le placement en détention provisoire du policier concerné. Une enquête interne a été ouverte afin d’établir les responsabilités et de déterminer les circonstances exactes de la fusillade.

« Nous sommes profondément attristés par cette tragédie », a déclaré la police du Pendjab, soulignant qu’aucune situation opérationnelle ne pouvait justifier le non-respect des protocoles d’engagement.