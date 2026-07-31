Spécial week-end | Inde : le "Parti des Cafards" obtient une victoire politique

Ce qui n'était au départ qu'une plaisanterie est devenu l'un des plus importants mouvements de contestation contre le gouvernement du Premier ministre indien Narendra Modi depuis son arrivée au pouvoir en 2014.

Baptisé « Cockroach Janata Party » (« Parti des Cafards »), le mouvement est né après qu'un haut responsable de la justice indienne a comparé les jeunes chômeurs à des « cafards », les qualifiant de paresseux et d'assistés. Les étudiants et jeunes diplômés ont choisi de retourner cette insulte en adoptant le cafard comme symbole de leur mobilisation, mettant en avant sa capacité à survivre dans les conditions les plus difficiles.

Avec humour, le mouvement s'est présenté comme « la voix des paresseux et des chômeurs ». Son règlement ironique exigeait que ses membres soient sans emploi, connectés en permanence à Internet et capables de « se plaindre avec professionnalisme ». Derrière cette satire se cachait toutefois une réalité préoccupante : selon les chiffres officiels, le taux de chômage des 15-29 ans dépasse largement la moyenne nationale.

La contestation a pris une toute autre ampleur après la fuite des sujets de l'examen national d'entrée en faculté de médecine. L'annulation de l'épreuve a contraint près de deux millions de candidats à repasser le concours, provoquant une immense colère. Plusieurs étudiants se sont suicidés après ce scandale, renforçant l'émotion dans tout le pays.

Les manifestants ont installé un campement près du Parlement à New Delhi pour réclamer la démission du ministre de l'Éducation, une réforme du système des concours et des indemnisations pour les familles des victimes. Malgré les restrictions imposées par les autorités, notamment des perturbations d'Internet et des limitations d'accès à certaines stations de métro, la mobilisation s'est poursuivie.

Sous la pression de la rue, le gouvernement a finalement annoncé la création de tribunaux chargés de juger rapidement les responsables de la fuite des examens. Le ministre de l'Éducation a également présenté sa démission.

Partie d'une simple provocation, le « Parti des Cafards » est devenu le symbole d'une jeunesse indienne déterminée à faire entendre sa voix.