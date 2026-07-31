Spécial week-end | Le dragon sous les mers : le message nucléaire de la Chine qui ébranle le Pacifique

Un essai militaire chinois dans l'océan Pacifique relance les inquiétudes sur la montée en puissance de Pékin. Le tir d'un missile balistique JL-3 depuis un sous-marin nucléaire Type 094 ne constitue pas seulement une démonstration technologique : il envoie un message stratégique clair à Washington et à ses alliés.

Ce qui a particulièrement retenu l'attention des observateurs est la manière dont cet essai a été conduit. Pékin n'aurait averti les autorités concernées que quelques heures avant le lancement, un délai jugé insuffisant par plusieurs pays de la région. L'Australie et le Japon ont dénoncé une initiative déstabilisatrice, tandis que la Chine a qualifié l'opération de simple « exercice de routine ».

Cet essai illustre surtout la montée en puissance de la triade nucléaire chinoise, c'est-à-dire sa capacité à lancer des frappes nucléaires depuis la terre, les airs et la mer. Les sous-marins nucléaires Type 094, capables de rester immergés durant de longues périodes, offrent à Pékin une précieuse capacité de seconde frappe, garantissant une riposte même en cas d'attaque contre son territoire.

Le missile JL-3, dont la portée dépasse les 7 000 kilomètres, permettrait de viser une grande partie de l'Asie-Pacifique ainsi que certains territoires américains depuis les profondeurs de l'océan.

Parallèlement, la Chine poursuit le développement d'armes hypersoniques, notamment le DF-17, capable d'atteindre une vitesse d'environ Mach 10 tout en modifiant sa trajectoire en vol, compliquant considérablement son interception par les systèmes de défense actuels.

Selon les estimations citées par plusieurs analyses occidentales, Pékin disposerait aujourd'hui d'environ 600 ogives nucléaires, un chiffre qui pourrait dépasser le millier d'ici la fin de la décennie. Son arsenal comprend également une flotte de 32 sous-marins nucléaires, confirmant l'ambition chinoise de réduire l'écart stratégique avec les États-Unis et la Russie.

Au-delà de la démonstration militaire, ce lancement est perçu comme un avertissement dans un contexte de tensions croissantes autour de Taïwan. Pour Pékin, il s'agit d'affirmer que toute confrontation dans la région pourrait désormais avoir une dimension nucléaire. Dans le Pacifique, l'équilibre stratégique est plus fragile que jamais.