Spécial week-end | Okinawa : les secrets du "Hawaï de l’Extrême-Orient"

Quand on pense au Japon, on imagine souvent Tokyo, Kyoto ou Osaka. Pourtant, à plus de 2 000 kilomètres au sud de l’archipel principal se cache un véritable paradis tropical : les îles d’Okinawa.

Parmi elles, l’île d’Ishigaki est souvent surnommée le « Hawaï du Japon ». Avec ses plages de sable blanc, ses eaux turquoise, ses récifs coralliens et ses plantations d’ananas, elle offre un décor digne des plus belles cartes postales du Pacifique.

Mais Ishigaki ne se résume pas à ses paysages. L’île possède une identité culturelle unique héritée de l’ancien royaume des Ryukyu, dont les traditions ont été façonnées par les influences japonaises, chinoises et d’Asie du Sud-Est.

L’une des attractions les plus spectaculaires de la région est l’observation des raies manta géantes. Ces impressionnants animaux marins fréquentent les eaux chaudes d’Ishigaki et se rassemblent dans des « stations de nettoyage » sous-marines, devenues des sites de plongée réputés dans le monde entier.

Les amateurs de nature peuvent également explorer le parc national d’Iriomote-Ishigaki, célèbre pour ses forêts tropicales, sa biodiversité exceptionnelle et ses nuits étoilées. Les eaux cristallines de la baie de Kabira, souvent considérée comme l’un des plus beaux sites du Japon, attirent quant à elles les passionnés de snorkeling et de plongée.

Pour les voyageurs en quête d’aventure, l’ascension du mont Omoto, point culminant de la préfecture d’Okinawa, offre une vue spectaculaire sur l’océan Pacifique et les îles Yaeyama.

Enfin, le village culturel d’Ishigaki permet de découvrir des maisons traditionnelles centenaires et le mode de vie des habitants avant la modernisation de l’archipel.

Accessible uniquement par avion depuis Tokyo ou Okinawa, Ishigaki reste encore méconnue du grand public. Une discrétion qui contribue largement à son charme et qui en fait l’une des destinations les plus fascinantes d’Asie.