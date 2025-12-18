Sydney : un jeune juif sauve un policier et survit miraculeusement à l’attentat

Leibel Lazaroff, fils du rabbin Yossi Lazaroff, a miraculeusement survécu à l’attaque terroriste survenue cette semaine lors des célébrations de Hanouka à Sydney. Grièvement blessé, le jeune homme est également salué pour un acte de courage exceptionnel : au péril de sa vie, il a porté secours à un policier australien touché par balles.

Dans un témoignage, le rabbin Yossi Lazaroff, émissaire du mouvement Habad-Loubavitch à l’université Texas A&M, a raconté comment son fils s’est agenouillé au-dessus d’un agent de la police de Nouvelle-Galles du Sud grièvement blessé, utilisant sa propre chemise comme garrot pour stopper l’hémorragie, alors que le tireur était encore actif. « Leibel a risqué sa vie pour en sauver une autre », a-t-il déclaré.

Touché à l’abdomen et à la jambe, Leibel Lazaroff a subi plusieurs interventions chirurgicales vitales. Les médecins évoquent de graves blessures causées par des éclats d’obus et soulignent la résilience exceptionnelle du jeune homme. Bien que son état se soit stabilisé, il demeure dans l’incapacité de s’alimenter et devra subir de nouvelles opérations, notamment pour refermer son abdomen. Une intervention prévue a toutefois été reportée après l’apparition d’une fièvre, les équipes médicales cherchant à identifier une possible infection.

« Nous sommes infiniment reconnaissants que notre fils soit en vie », a confié sa famille, exprimant sa gratitude pour les nombreux messages de soutien reçus à travers le monde. Le rabbin Lazaroff a appelé à poursuivre les prières pour la guérison de son fils, soulignant que « chaque progrès est un miracle ».