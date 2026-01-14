Thaïlande : au moins 25 morts dans l'effondrement d'une grue sur un train

Une grue de chantier s'est effondrée ce mercredi sur un train de voyageurs dans le nord-est de la Thaïlande, faisant au moins 25 morts et environ 80 blessés.

La catastrophe s'est produite mercredi matin dans le district de Sikkim, province de Nakhon Ratchasima, à 230 kilomètres au nord-est de Bangkok. Le train assurait la liaison entre la capitale thaïlandaise et la province d'Ubon Ratchathani et circulait sous un chantier de construction de ligne à grande vitesse au moment de l'incident.

Selon le ministre des Transports, Phiphat Ratchakitprakarn, 195 passagers se trouvaient à bord au moment de l'accident. La grue, qui travaillait au-dessus de la voie ferrée, s'est effondrée sur le convoi, percutant trois wagons. Les victimes se trouvaient dans deux d'entre eux.

"Le train a déraillé après avoir heurté la grue, et un bref incendie s'est déclaré", a rapporté Tony Cheng, correspondant d'Al Jazeera à Bangkok. Le bilan, initialement de quatre morts, est rapidement passé à douze, puis à vingt-deux victimes. Les autorités craignent qu'il ne s'alourdisse encore. L'incendie est désormais maîtrisé et les opérations de secours se poursuivent.

Mitre Interfanya, 54 ans, habitant du quartier, se trouvait sur place au moment du drame. "Vers 9 heures du matin, j'ai entendu un bruit sourd, comme si quelque chose glissait d'en haut, suivi de deux explosions", a-t-il confié à l'AFP. "Quand je suis allé voir ce qui s'était passé, j'ai trouvé la grue posée sur un train de voyageurs à trois voitures. Il semble que des morceaux de métal de la grue aient heurté le milieu de la deuxième voiture, la coupant en deux", a-t-il décrit.

La ligne empruntée par le train est très fréquentée, desservant des zones densément peuplées du nord-est de la Thaïlande. Elle fait l'objet d'un projet de train à grande vitesse chinois, en construction depuis une dizaine d'années.

"Ce projet est censé accueillir un train à grande vitesse, qui se trouve sur une plateforme en béton surplombant la voie ferrée existante", a expliqué Tony Cheng. "Les images que nous avons vues donnent l'impression que la grue qui y travaillait est tombée des grands piliers en béton."

Le ministre des Transports a ordonné l'ouverture d'une enquête pour déterminer les causes exactes de cet accident qui endeuille la Thaïlande.