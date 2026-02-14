Thaïlande : un Israélien soupçonné d’être le plus important dealer de Koh Phangan arrêté

Un ressortissant israélien de 42 ans a été arrêté vendredi sur l’île touristique de Koh Phangan, dans le sud de la Thaïlande, soupçonné d’être l’un des principaux trafiquants de drogue de la région. Selon la police, il opérait depuis le restaurant dont il était propriétaire, dissimulant une activité de trafic évaluée à plus de 50 millions de bahts (environ 1,3 million d’euros).

Identifié comme Shai Alfassi, le suspect aurait commercialisé divers stupéfiants via l’application WhatsApp Business, en utilisant un pseudonyme en hébreu. D’après les enquêteurs, les clients passaient commande en ligne, puis récupéraient la marchandise déposée dans des chaussettes noires à des endroits convenus à l’avance. Des photographies des lieux étaient envoyées aux acheteurs. Le paiement s’effectuait selon le même procédé : l’argent était placé dans les chaussettes en remplacement des drogues.

Les forces de l’ordre, qui menaient une opération d’infiltration, se sont fait passer pour des clients. Le suspect a été interpellé alors qu’il circulait à moto pour récupérer un paiement.

Une perquisition menée dans ses bagages et dans des compartiments dissimulés de son établissement a permis la saisie d’une importante quantité de stupéfiants : cocaïne, kétamine, MDMA, LSD, héroïne, champignons hallucinogènes ainsi que des comprimés d’ecstasy en forme de figurines.

Depuis le début de la semaine, une vaste opération antidrogue sur l’île a conduit à l’arrestation de six suspects. Selon la police, Shai Alfassi serait à ce stade la figure la plus importante interpellée dans le cadre de cette campagne de répression.