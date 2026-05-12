Un « étudiant de yeshiva emprisonné » aperçu en vacances en Thaïlande

Un jeune homme issu d’un foyer ultraorthodoxe du sud d’Israël, arrêté il y a un an à l’aéroport Ben Gourion pour soupçon de désertion, a été aperçu en vacances en Thaïlande sur une photo diffusée sur les réseaux sociaux.

Son arrestation avait alors déclenché de nombreuses manifestations de militants ultraorthodoxes extrémistes réclamant sa libération. La Faction de Jérusalem l’avait présenté comme un « étudiant de yeshiva » vivant dans le sud du pays et marié depuis moins d’un an.

À l’époque, ses soutiens avaient organisé des rassemblements près de la prison militaire et menacé de poursuivre la mobilisation si sa détention était prolongée.

Mais il est ensuite apparu que le jeune homme, bien qu’élevé dans une famille ultraorthodoxe, n’était pas étudiant en yeshiva et travaillait pour gagner sa vie.

Malgré cela, il avait reçu le soutien de plusieurs figures rabbiniques importantes. Le rabbin Avraham Salim, membre du Conseil des sages de la Torah du parti Shas, lui avait écrit qu’il priait pour sa libération rapide, le félicitant d’avoir été arrêté « pour des questions de Torah ».

Le rabbin Zvi Friedman, l’un des dirigeants de la Faction de Jérusalem, lui avait également adressé un message pendant sa détention, affirmant qu’il avait « sanctifié le nom de Dieu » en disant aux enquêteurs vouloir vivre selon la Torah et les commandements.

Après sa libération, le jeune homme avait encore été accueilli lors de réceptions festives par des rabbins de premier plan, vêtu comme un homme religieux.

La diffusion de sa photo en Thaïlande relance aujourd’hui la polémique autour de cette affaire, alors que le débat sur l’enrôlement des ultraorthodoxes dans Tsahal reste particulièrement sensible en Israël.