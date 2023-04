Dieter Schwarz, fondateur de Lidl, est l’homme le plus riche d’Allemagne

La fortune de Dieter Schwarz, âgé de 83 ans, est estimée à 42,9 milliards de dollars

L’Allemagne est le quatrième pays avec le plus grand nombre de milliardaires, selon le classement du magazine Forbes des milliardaires 2023 et Dieter Schwarz, fondateur de Lidl, est la personne la plus riche du pays.

Selon Forbes, 126 milliardaires résident en Allemagne contre 134 en 2022 avec une fortune nette globale estimée à 585 milliards de dollars, soit une baisse de 23 milliards de dollars par rapport à l'an dernier.

La fortune de Dieter Schwarz, âgé de 83 ans, est estimée à 42,9 milliards de dollars. Le groupe Schwarz de Dieter Schwarz, dont le chiffre d’affaires s’élève à plus de 140 milliards de dollars, comprend notamment les supermarchés discount Kaufland et Lidl.

JOHN THYS / BELGA / AFP Des caisses de fruits et légumes lors de l'inauguration du centre de distribution de la chaîne de magasins Lidl

Dieter Schwarz a hérité de l’entreprise de son père, Josef, qui s’est associé en 1930 à Suedfruechte Grosshandel Lidl & Co, un grossiste en fruits, rappelle le quotidien économique américain. Dieter Schwarz a ouvert le premier magasin Lidl en 1973, est devenu PDG de la chaîne en 1977 à la mort de son père. Il a depuis fait du groupe Schwarz le plus grand empire du commerce de détail en Europe, avec 500 000 employés. La France compte 1580 supermarchés Lidl, selon son site internet.

Selon le magazine économique Globes dans un article paru en 2018, Schwartz était à la recherche de technologies et prévoyait d'investir des millions de dollars dans des start-ups israéliennes.