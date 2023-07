Istanbul : 3 Israéliens sautent d'une passerelle à l'aéroport pour "ne pas rater l'avion" (vidéo)

Les hommes ont été arrêtés et placés en garde à vue

Une scène presque surréaliste s'est produite mardi après-midi à l'aéroport Sabiha Gökçen d'Istanbul. Trois Israéliens, un père et ses deux fils, qui sont arrivés trop tard à l'embarquement pour leur vol à destination de Tel-Aviv ont sauté de la passerelle pour rejoindre le tarmac. Tandis que les portes de l'avion étaient déjà verrouillées et l'appareil sur le point de rejoindre la piste, les agents au sol ont été surpris de voir les individus sauter de plusieurs mètres pour atteindre l'avion. Les hommes ont été arrêtés et placés en garde à vue.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a indiqué que l'incident était géré par le consulat à Istanbul : "Aujourd'hui dans l'après-midi, un père et ses deux fils ont été arrêtés à Istanbul, pour avoir pénétré par effraction dans l'espace aérien après que la famille était sur le point de rater le vol vers Israël. Les trois ont été arrêtés et emmenés au poste de police, et attendent une procédure devant les autorités. Le consul a eu connaissance du dossier". La Turquie est une destination très prisée des Israéliens.