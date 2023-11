La manifestation pro-palestinienne qui a eu lieu à Londres samedi a été entachée par la présence de sympathisants du Hamas et des cris antisémites

La police britannique a déclaré qu'elle était "activement à la recherche" d’individus photographiés lors de la marche pro-palestinienne à Londres qui portaient des pancartes antisémites. La manifestation à laquelle ont participé 300.000 personnes, a été entachée par la présence de sympathisants du Hamas et des appels à tuer des juifs. Bien que la manifestation est restée calme dans l'ensemble, des images circulant sur les réseaux sociaux montrent certains manifestants portant ces pancartes, tandis que d'autres profèrent des appels à la haine.

La police métropolitaine a affirmé qu'elle travaillait à identifier les personnes impliquées, y compris des individus portant des bandeaux de style Hamas. "Les agents recherchent activement ces individus et prendront des mesures proactives dès qu'ils seront identifiés", a affirmé la police. Alors que les manifestants commençaient à se rassembler à Hyde Park, point de départ de la marche, on pouvait entendre parmi la foule des voix s'élever, chantant "de la rivière à la mer, la Palestine sera libre".

Ce slogan est considéré par de nombreux Juifs comme antisémite et est interprété comme un appel à l'éradication d'Israël. Une autre pancarte vue pendant la marche présentait l'étoile de David juive enroulée autour d'une croix gammée nazie avec le slogan : "Aucun politicien britannique ne devrait être un 'ami d'Israël'."

Selon Sky News, des graffitis comparant la guerre à Gaza à l'Holocauste ont été vus sur le parcours de la manifestation, bien qu'on ne sache pas s’ils ont été dessinés par des gens participant à la marche. Le Premier ministre Rishi Sunak a condamné ces incidents d'antisémitisme, ainsi que les manifestants d'extrême-droite rassemblés à Londres samedi alors que le jour de l'Armistice était commémoré.

"Je condamne les scènes violentes et totalement inacceptables que nous avons vues aujourd'hui de la part de l'EDL et de groupes associés et des sympathisants du Hamas participant à la Marche nationale pour la Palestine. Les actions méprisables d'une minorité de personnes sapent celles qui ont choisi d'exprimer leurs opinions pacifiquement. Cela est vrai pour les voyous de l'EDL attaquant des policiers et violant le cénotaphe, et c'est vrai aussi pour ceux qui chantent des chants antisémites et brandissent des pancartes et des vêtements pro-Hamas lors de la manifestation d'aujourd'hui. La peur et l'intimidation que la communauté juive a vécues au cours du week-end sont déplorables", a déclaré le Premier ministre.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a déclaré qu'il était en contact étroit avec la police, qui enquête sur des allégations selon lesquelles des manifestants pro-palestiniens auraient ciblé des synagogues. M. Khan a déclaré : "Les lieux de culte sont des sanctuaires et cibler une synagogue ou des fidèles juifs est inacceptable et raciste."

Depuis le début du conflit, le Royaume-Uni connaît un essor d'actes antisémites.