À Kiev, la plus grande ménorah de Hanouka d’Europe érigée sur la place Maïdan

Kiev achève ses préparatifs pour la fête de Hanouka avec l’installation, sur la place de l’Indépendance (Maïdan), de la plus grande ménorah d’Europe. Ce chandelier à neuf branches, d’une taille record, a été dressé au cœur de la capitale ukrainienne, ont annoncé les responsables de la Fédération des communautés juives d’Ukraine (FJCU).

Symbole central de Hanouka, la ménorah incarne la victoire de la lumière sur les ténèbres. La cérémonie solennelle d’allumage de la première bougie se tiendra le 14 décembre à 17 heures, marquant le début des huit jours de célébrations, qui se poursuivront jusqu’au 21 décembre. Chaque soir, une nouvelle bougie sera allumée sur la place Maïdan, dans un esprit de recueillement et de fête.

« Cette soirée ouvrira les huit jours de Hanouka, la fête de la victoire de la lumière sur l’obscurité », a souligné la Fédération dans un communiqué, rappelant la portée spirituelle et historique de cet événement pour la communauté juive.

Hanouka commémore la libération de Jérusalem et la reconsécration du Second Temple au IIᵉ siècle avant notre ère, à la suite de la révolte des Maccabées contre l’empire séleucide. La fête est célébrée pendant huit jours à partir du 25 du mois de Kislev selon le calendrier hébraïque, une date qui varie entre fin novembre et fin décembre dans le calendrier grégorien.

Fondée en 1999, la Fédération des communautés juives d’Ukraine regroupe aujourd’hui 178 communautés du judaïsme orthodoxe Habad-Loubavitch à travers le pays. Dans un contexte national toujours marqué par la guerre, l’érection de cette ménorah monumentale à Kiev se veut aussi un message d’espoir, de résilience et de continuité de la vie spirituelle.