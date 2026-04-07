À Kiev, Zelensky reçoit des rabbins pour Pessah et met en avant la "lutte pour la liberté"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a reçu des rabbins issus des principales villes du pays à Kiev à l’occasion de la fête de Pessah, dans un contexte marqué par la guerre avec la Russie. Cette rencontre, organisée par la Fédération des communautés juives d’Ukraine, constitue la cinquième célébration de la Pâque juive depuis le début de l’invasion en 2022.

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Lors de cet échange, les responsables religieux ont offert au chef de l’État, lui-même de confession juive, un paquet de matsot fabriquées à Dnipro ainsi qu’une nouvelle traduction de la Torah en ukrainien, une première dans le pays. Initialement prévue fin mars, la rencontre avait été reportée en raison d’un déplacement du président ukrainien au Moyen-Orient.

Durant cette réunion d’environ une heure, Volodymyr Zelensky a insisté sur le thème central de Pessah : la liberté. « Pessah est la victoire de la liberté », a-t-il écrit sur le réseau X, établissant un parallèle direct avec le combat mené par l’Ukraine. Selon des participants, il a également évoqué la lutte contre le « mal » et exprimé l’espoir d’une victoire fondée sur la lumière et la liberté.

Fait notable, le président ukrainien n’a pas mentionné le président américain Donald Trump ni le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, avec lesquels ses relations sont actuellement tendues. Cette absence a été interprétée comme un choix délibéré de recentrer le message sur des valeurs universelles plutôt que sur des considérations diplomatiques.

Le président ukrainien, qui s’est récemment rendu en Jordanie sans se rendre en Israël, n’a pas échangé avec Benjamin Netanyahou depuis plus d’un an. Malgré ces tensions, il a tenu à remercier la communauté juive pour son soutien, soulignant son rôle dans l’aide aux populations et la solidarité nationale.