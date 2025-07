"Administrateur de la sharia" : Polémique autour d’une offre d’emploi au Royaume-Uni

Articles recommandés -

Une offre d’emploi pour un poste d’« administrateur de la charia » publiée sur le site gouvernemental britannique « Find a Job » du ministère du Travail et des Retraites (DWP) a suscité une vive controverse, a rapporté le site Gbnews. Proposant un salaire annuel de 23 500 livres sterling (27127 euros), le poste, basé au centre communautaire de Didsbury à Manchester, exigeait un diplôme en droit de la sharia et une expérience dans des tribunaux islamiques de pays musulmans. La personne recrutée devait gérer des tâches administratives et coordonner les services sociaux et liés à la sharia pour le Manchester Sharia Council.

Face au tollé, notamment de la part de figures conservatrices, l’annonce a été retirée. Le député indépendant Rupert Lowe a exprimé son « dégoût absolu » dans une lettre à la secrétaire d’État Liz Kendall, dénonçant une « promotion d’un système juridique parallèle incompatible avec le droit britannique ». Nigel Farage, leader de Reform UK, a fustigé une « destruction des valeurs britanniques ». Le député conservateur Peter Bedford a pointé un possible manque de contrôle politique.

Le DWP a précisé que l’offre émanait d’une association caritative indépendante, non affiliée au ministère. Cette affaire intervient alors que le Royaume-Uni compte environ 85 conseils de la sharia, influents dans les affaires de mariage et de divorce, suscitant des débats sur leur compatibilité avec la loi britannique.