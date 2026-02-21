Allemagne : des groupes d’extrême gauche appellent à manifester contre le mémorial de Buchenwald

Une vive polémique a éclaté en Allemagne après l’appel de groupes d’extrême gauche à manifester contre le mémorial de l’ancien camp de concentration de Buchenwald. Selon le quotidien allemand Bild, citant le journal suisse NZZ, la mobilisation est prévue autour du 11 avril, date hautement symbolique marquant la libération du camp en 1945, où plus de 65.000 personnes ont été assassinées par le régime nazi.

Les organisateurs reprochent à la direction du site commémoratif de ne pas adopter une position « suffisamment hostile envers Israël ». Ils accusent l’institution de « criminaliser » des militants pro-palestiniens, notamment après l’interdiction du port de keffiehs sur le site, décision prise l’an dernier et validée par la justice allemande.

Sous le slogan provocateur « Keffiehs à Buchenwald », une coalition regroupant le mouvement étudiant du parti de gauche Die Linke, l’organisation antisioniste « Voix juive » et le Parti communiste allemand (DKP) affirme que le mémorial serait devenu un lieu de « révisionnisme historique » et de « négation de génocide ». Les responsables du site sont accusés de diffuser une « propagande israélienne ».

Le débat a pris une tournure encore plus grave avec la révélation de liens entre certains initiateurs du mouvement et des prises de position favorables au Hamas après les attaques du 7 octobre. L’un des groupes impliqués a publiquement qualifié ces événements de « soulèvement légitime ».

À Berlin, les réactions ont été immédiates. Felix Klein, commissaire du gouvernement fédéral chargé de la lutte contre l’antisémitisme, a dénoncé « un nouveau seuil dans l’inversion des rôles entre victimes et bourreaux » et qualifié l’initiative d’« attaque frontale contre la dignité des victimes et la culture de la mémoire allemande ».