Allemagne : tensions lors du congrès de l’AfD, sur fond de manifestations

Des milliers de manifestants se sont rassemblés samedi à Erfurt, dans l’est de l’Allemagne, pour protester contre le congrès de l’Alternative pour l’Allemagne (AfD), principale formation d’extrême droite du pays. Des heurts ont éclaté entre certains protestataires et les forces de l’ordre déployées en nombre autour du lieu de la réunion.

Le congrès doit permettre au parti d’élire sa direction pour les deux prochaines années. Les dirigeants actuels, Alice Weidel et Tino Chrupalla, qui codirigent l’AfD depuis quatre ans, souhaitent voir leur mandat renouvelé et afficher l’unité d’un parti en pleine progression dans les sondages.

L’événement suscite toutefois une vive polémique. Il se tient au moment du 100ᵉ anniversaire d’un congrès du parti nazi organisé dans la même région, un calendrier que plusieurs historiens et responsables politiques jugent hautement symbolique. L’AfD rejette toute volonté de faire référence à cet épisode de l’histoire allemande.

Malgré le refus des principaux partis allemands de gouverner avec elle – une stratégie connue sous le nom de « pare-feu » –, l’AfD continue de gagner du terrain en profitant du mécontentement suscité par la situation économique et les difficultés du gouvernement fédéral. Si la lutte contre l’immigration demeure son principal thème de campagne, le parti élargit désormais son discours à d’autres préoccupations des électeurs.

À deux mois des élections régionales du 6 septembre en Saxe-Anhalt, l’AfD espère dépasser les 40 % des voix, un score qui pourrait lui permettre d’accéder, pour la première fois, à la direction d’un Land allemand.