Allemagne : un député poursuivi pour avoir effectué un salut nazi au Parlement

Le parquet de Berlin a annoncé avoir engagé des poursuites contre un député du parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne (AfD), accusé d’avoir effectué un salut hitlérien au sein du Bundestag. Les faits reprochés remontent à juin 2023 et se seraient déroulés à l’entrée est du bâtiment du Reichstag.

Selon un communiqué des procureurs, l’élu aurait « salué un collègue de parti par un claquement de talons suivi d’un salut hitlérien », un geste strictement interdit en Allemagne. La loi allemande prohibe toute manifestation de symboles ou de gestes nazis, une infraction passible d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de prison.

Le quotidien Bild a identifié le député mis en cause comme étant Matthias Moosdorf, âgé de 60 ans. Il représente la ville de Zwickau, dans le Land de Saxe, à l’est de l’Allemagne. Les procureurs précisent que le suspect « était conscient que son geste était visible par d’autres personnes présentes dans la zone d’entrée », un élément clé dans l’établissement de l’infraction.

En octobre dernier, Matthias Moosdorf avait été privé de son immunité parlementaire, ouvrant la voie aux poursuites judiciaires. Lundi, il a toutefois nié les accusations, affirmant sur le réseau social X qu’il n’avait jamais effectué de salut nazi.

Membre de l’AfD depuis 2016, Moosdorf occupait jusqu’à récemment le poste de porte-parole de son groupe parlementaire pour les questions de politique étrangère. Cette affaire intervient dans un contexte de vigilance accrue des autorités allemandes face à la montée de l’extrême droite et à la banalisation de références au régime nazi, sujet particulièrement sensible dans un pays marqué par son passé.

Les poursuites contre un élu fédéral pour un tel geste constituent un rappel de la fermeté du cadre légal allemand en matière de lutte contre l’idéologie nazie et ses symboles, y compris au sein des institutions démocratiques.