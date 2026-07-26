Allemagne : un mort et 16 blessés après un incident impliquant un véhicule, un suspect "lié au milieu islamiste"

Une personne a été tuée et 16 autres blessées samedi soir à Berlin, lorsqu'un véhicule utilitaire a percuté plusieurs personnes à proximité de la Marche des fiertés, dans le parc du Tiergarten. Parmi les victimes figurent trois blessés dont le pronostic vital est engagé, huit blessés graves et cinq blessés légers.

Selon la police berlinoise, le principal suspect a été identifié, mais n'avait pas encore été interpellé au moment de la publication. Il serait « lié au milieu islamiste », ont indiqué les autorités, qui poursuivent leurs recherches dans la capitale allemande. Le ou les occupants du véhicule ont abandonné celui-ci sur place avant de prendre la fuite.

« On présume qu'un véhicule a pénétré dans le parc Tiergarten, a percuté plusieurs personnes et les a blessées. Les blessés sont actuellement pris en charge par les services de secours. Nous recherchons activement des personnes soupçonnées d'être impliquées dans les faits », a déclaré la police.

Les enquêteurs estiment qu'« il n'y a plus de danger » immédiat pour la population, tout en précisant qu'ils ne peuvent pas totalement l'exclure.

Le maire de Berlin, Kai Wegner, a dénoncé « une attaque contre notre société libre et ouverte sur le monde ». « Après une Marche des fiertés pacifique et haute en couleurs, le rassemblement pour un Berlin tolérant et pacifique a été pris pour cible de la manière la plus brutale qui soit. Berlin est la ville de la liberté – et notre liberté a été attaquée aujourd'hui de la façon la plus terrible », a-t-il écrit sur X.

Le chancelier Friedrich Merz a, de son côté, demandé à « faire toute la lumière » sur cet « acte abominable », promettant que les autorités s'emploieraient à en identifier les auteurs et à les traduire en justice.