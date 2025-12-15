Amsterdam : slogans antisémites et fumigènes lors de manifestations autour d’un concert de Hanouka

Des slogans antisémites et des fumigènes ont marqué, dimanche, des manifestations organisées à Amsterdam en marge de concerts de Hanouka au prestigieux Concertgebouw. Plusieurs centaines de manifestants pro-palestiniens se sont rassemblés sur la place du Museumplein, à proximité de la salle, brandissant des drapeaux palestiniens et scandant notamment « Concertgebouw, honte à vous, du sang sur les mains » ou encore « assassins d’enfants », selon le quotidien De Telegraaf.

Des fumigènes rouges et verts ont été allumés, tandis que la police, déployée en nombre, a encadré les rassemblements conformément aux restrictions fixées par la justice. Les forces de l’ordre ont formé des cordons de sécurité et renforcé les barrières après des tentatives de franchissement. Plusieurs arrestations ont été confirmées, sans précision sur leur nombre.

Plus tôt dans la journée, des manifestations silencieuses, strictement encadrées par décision de justice, se sont tenues directement devant le Concertgebouw. Une trentaine de militants ont été autorisés à protester brièvement près de l’entrée principale, brandissant des pancartes telles que « pas de scène pour le genocide » ou « le Concertgebouw est occupé ». Ces rassemblements ont été dissous une fois les spectateurs entrés dans la salle.

À l’intérieur, un concert familial public de Hanouka s’est déroulé dans l’après-midi sans la participation du chantre israélien Shai Abramson. Deux concerts privés, sur invitation uniquement, avec sa participation, étaient programmés en soirée. La présence d’Abramson, qui chante également lors de cérémonies de l’armée israélienne, avait suscité une vive controverse en amont.

Le président du Conseil central juif des Pays-Bas, Chanan Hertzberger, a dénoncé « un harcèlement pur et simple de la communauté juive », rappelant que « chanter n’est pas un crime ». Les autorités israéliennes de lutte contre l’antisémitisme avaient, en amont, mis en garde contre un risque élevé de débordements, malgré des manifestations autorisées par la police.