Attentat de Manchester : un 8e individu interpellé

La police du Grand Manchester a annoncé l’arrestation d’une huitième personne dans l’enquête sur l’attaque terroriste qui avait visé la synagogue Heaton Park Hebrew Congregation, à Crumpsall, dans le nord de Manchester.

L’homme arrêté, âgé de 49 ans, est soupçonné de ne pas avoir communiqué des informations relatives à une activité terroriste. Selon la police, l’infraction présumée est directement liée à l’attentat commis en octobre contre la synagogue.

L’attaque avait eu lieu le jour de Yom Kippour, la journée la plus sacrée du calendrier juif. Deux hommes, Adrian Daulby, 53 ans, et Melvin Cravitz, 66 ans, avaient été tués. Trois autres personnes avaient été grièvement blessées.

Les proches des deux victimes, ainsi que les personnes blessées lors de l’attentat, ont été informés de cette nouvelle arrestation.

Le commissaire adjoint Rob Potts a déclaré que la police restait déterminée à établir toute la vérité sur l’attaque et à apporter des réponses aux familles comme à la communauté locale.

« Nous restons fermement engagés à établir l’ensemble des faits derrière cette attaque », a-t-il affirmé, ajoutant que les forces de l’ordre étaient prêtes à agir rapidement lorsque des infractions pénales sont suspectées.

Cette nouvelle arrestation intervient alors que l’enquête se poursuit plusieurs mois après l’attentat, qui avait profondément choqué la communauté juive britannique.