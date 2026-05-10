Au Royaume-Uni, des chefs religieux affichent leur solidarité avec la communauté juive

Des chefs religieux à travers tout le Royaume-Uni ont signé une lettre ouverte pour exprimer leur solidarité avec la communauté juive, confrontée à une augmentation des attaques et des menaces antisémites.

Le texte, rédigé par la coalition Together, est soutenu par des personnalités issues des milieux religieux, économiques, sportifs et médiatiques. Il décrit les récents incidents visant des Juifs comme un « cauchemar d'un autre temps » et alerte sur la progression de l'extrémisme.

Parmi les signataires figurent des représentants des communautés chrétienne, musulmane, hindoue, sikhe et zoroastrienne. Tous insistent sur le fait que les Juifs britanniques font pleinement partie de la nation.

« Ce pays vous appartient autant qu'à chacun d'entre nous », affirme la lettre. « Vous êtes aussi britanniques que tous ceux qui considèrent ce pays comme leur patrie. Et nous ferons tout notre possible pour vous protéger, vous et votre communauté, des extrémistes qui vous menacent. »

Cette prise de position intervient après plusieurs attaques contre des institutions et des membres de la communauté juive. Il y a deux semaines, deux hommes juifs ont été poignardés à Golders Green, un quartier du nord de Londres. Des synagogues et des lieux de rassemblement juifs ont également été visés par des actes de violence ou de vandalisme.

Les signataires soulignent que la lutte contre l'antisémitisme ne doit pas reposer uniquement sur les Juifs. « Ce n'est pas un problème auquel les Juifs doivent répondre. C'est un problème que nous devons tous résoudre », écrivent-ils.

Le grand rabbin Sir Ephraim Mirvis a salué cette initiative, qu'il considère comme une « riposte puissante » aux extrémistes ayant pris pour cible la communauté juive. Il a appelé d'autres secteurs de la société à suivre cet exemple, dans les entreprises, les écoles, les institutions et sur les réseaux sociaux.

Brendan Cox, cofondateur de la coalition Together, a averti que les extrémistes cherchent à diviser la société britannique en visant les minorités en raison de leur religion ou de leur origine ethnique.

Julie Siddiqi, coprésidente du Réseau musulman britannique, a elle aussi appelé à l'unité. Selon elle, Juifs et musulmans doivent s'opposer ensemble à l'extrémisme, en raison de leurs expériences communes face à la haine et à la violence.

La lettre intervient dans un climat marqué par plusieurs attaques graves. En octobre 2025, le jour de Yom Kippour, deux membres de la communauté juive ont été tués et trois autres grièvement blessés lors d'une attaque devant une synagogue de Manchester, mêlant voiture-bélier et coups de couteau.

En mars 2026, quatre ambulances Hatzola, appartenant à une organisation caritative juive, ont été incendiées sur le parking d'une synagogue à Golders Green.

Plus récemment, la synagogue réformée de Finchley, dans le nord de Londres, a été prise pour cible. Quelques jours plus tard, un moteur incendiaire a été lancé à travers une fenêtre de la synagogue de Kenton.

Deux hommes ont ensuite été poignardés à Golders Green. Un suspect a depuis été inculpé de tentative de meurtre dans cette affaire.