Autriche : la maison natale d’Adolf Hitler transformée en commissariat

La maison où Adolf Hitler est né en 1889, dans la ville autrichienne de Braunau am Inn, a officiellement entamé mercredi une nouvelle vie en devenant un commissariat de police et un siège administratif régional. Cette reconversion met fin à plusieurs années de débats sur l’avenir d’un bâtiment devenu un lieu hautement sensible de la mémoire autrichienne.

Le projet a nécessité l’expropriation du bien, jusque-là détenu par une propriétaire privée, ainsi qu’une rénovation complète estimée à environ 20 millions d’euros. Au fil des décennies, l’édifice avait notamment accueilli une école et un atelier destiné à des personnes handicapées.

En y installant la police, le gouvernement autrichien espère priver le lieu de sa charge symbolique et empêcher qu’il continue d’attirer des militants néonazis. La façade du bâtiment a été profondément modifiée et ne porte désormais qu’une seule inscription : "Police".

La pierre commémorative placée sur le trottoir devant la maison a toutefois été conservée. Provenant du camp de concentration de Mauthausen, elle porte le message "Plus jamais le fascisme" et rappelle la responsabilité historique attachée au site.

La décision reste néanmoins contestée par une partie des habitants et par plusieurs organisations de survivants de la Shoah, qui accusent les autorités d’effacer plutôt que d’assumer la complexité du passé. Robert Eiter, représentant du Comité de Mauthausen et d’un réseau de lutte contre le racisme et l’extrême droite, a vivement critiqué le projet.

"Chaque année, au mémorial du camp de concentration de Mauthausen, une cérémonie proclame 'Plus jamais ça', tandis qu’à Braunau, le message semble être : 'Oublions le plus vite possible'", a-t-il dénoncé. Selon lui, la transformation du bâtiment ne changera ni sa place dans l’histoire ni l’intérêt qu’il continue de susciter auprès des groupes néonazis.