Belgique : un car scolaire percuté par un train, quatre morts dont deux enfants

Quatre personnes, dont deux enfants, ont été tuées mardi matin dans une collision entre un train et un car scolaire à Buggenhout, dans le nord de la Belgique.

L’accident s’est produit vers 8h08 à un passage à niveau, selon Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire belge. Le train devait s’arrêter à la station suivante, située à environ un kilomètre du lieu de l’impact.

À bord du car scolaire se trouvaient sept enfants, le conducteur et un accompagnateur, a indiqué la police fédérale belge à la VRT. Aucun passager du train n’a été blessé.

Le choc a été décrit comme « excessivement violent » par Frédéric Sacré, porte-parole d’Infrabel, qui a évoqué un « bilan dramatique ».

Les autorités belges ont rapidement réagi après l’accident. Le ministre compétent a adressé ses pensées aux victimes et à leurs proches, souhaitant également « beaucoup de courage aux blessés ».

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a elle aussi exprimé son émotion. « Aujourd’hui, l’Europe pleure avec la Belgique », a-t-elle écrit, disant avoir le « cœur brisé » après cette collision entre un train et un car scolaire.

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Les circonstances exactes de l’accident restent à déterminer. Une enquête devra notamment établir pourquoi le car scolaire se trouvait sur le passage à niveau au moment de l’arrivée du train.