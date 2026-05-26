Belgique : un car scolaire percuté par un train, quatre morts dont deux enfants
Un accident dramatique s’est produit mardi matin à Buggenhout, en Flandre, où un car scolaire a été violemment percuté par un train à un passage à niveau.
Quatre personnes, dont deux enfants, ont été tuées mardi matin dans une collision entre un train et un car scolaire à Buggenhout, dans le nord de la Belgique.
L’accident s’est produit vers 8h08 à un passage à niveau, selon Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire belge. Le train devait s’arrêter à la station suivante, située à environ un kilomètre du lieu de l’impact.
À bord du car scolaire se trouvaient sept enfants, le conducteur et un accompagnateur, a indiqué la police fédérale belge à la VRT. Aucun passager du train n’a été blessé.
Le choc a été décrit comme « excessivement violent » par Frédéric Sacré, porte-parole d’Infrabel, qui a évoqué un « bilan dramatique ».
Les autorités belges ont rapidement réagi après l’accident. Le ministre compétent a adressé ses pensées aux victimes et à leurs proches, souhaitant également « beaucoup de courage aux blessés ».
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a elle aussi exprimé son émotion. « Aujourd’hui, l’Europe pleure avec la Belgique », a-t-elle écrit, disant avoir le « cœur brisé » après cette collision entre un train et un car scolaire.
https://x.com/i/web/status/2059210833016623284
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Les circonstances exactes de l’accident restent à déterminer. Une enquête devra notamment établir pourquoi le car scolaire se trouvait sur le passage à niveau au moment de l’arrivée du train.