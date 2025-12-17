Brexit : cinq ans après, le Royaume-Uni acte son retour dans le programme Erasmus

Cinq ans après sa sortie de l’Union européenne, le Royaume-Uni s’apprête à réintégrer le programme européen d’échanges universitaires Erasmus+. L’annonce a été faite mercredi par le gouvernement britannique et s’inscrit dans la stratégie de « nouveau départ » avec l’UE défendue par le Premier ministre travailliste Keir Starmer.

Un accord conclu avec Bruxelles prévoit le retour des étudiants britanniques dans le programme à partir de 2027. Londres met en avant une négociation financière jugée favorable : le Royaume-Uni bénéficiera d’une réduction de 30 % par rapport aux conditions initialement prévues dans l’accord de commerce et de coopération post-Brexit. La contribution britannique pour l’année universitaire 2027-2028 est estimée à environ 570 millions de livres, un montant qui sera renégocié par la suite sur une base pluriannuelle.

Créé en 1987 et rebaptisé Erasmus+ en 2014, le programme permet aux étudiants de suivre une partie de leurs études à l’étranger sans frais supplémentaires. Le Royaume-Uni y avait mis fin en 2021, une décision vivement critiquée par les universités et le monde étudiant. Avant le Brexit, près de 18 300 étudiants britanniques partaient chaque année étudier en Europe, tandis qu’environ 30 000 étudiants européens rejoignaient le Royaume-Uni.

Le gouvernement souligne que le retour à Erasmus+ ne concernera pas uniquement les étudiants universitaires, mais aussi les lycéens, apprentis, adultes en formation, enseignants et professionnels du sport. Les voyages scolaires et les stages à l’étranger, devenus plus complexes depuis le Brexit, seront également facilités.

Selon Londres, plus de 100 000 bénéficiaires pourraient profiter du programme dès la première année. L’accord a été salué par les universités britanniques et par les libéraux-démocrates, qui y voient un signal fort de rapprochement durable avec l’Union européenne.