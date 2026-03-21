Bruxelles appelle les États européens à moins remplir leurs stocks de gaz pour l’hiver prochain

La Commission européenne a appelé les États membres à revoir à la baisse leurs objectifs de remplissage des stocks de gaz pour l’hiver prochain, dans un contexte de forte tension sur les marchés de l’énergie liée à la guerre au Moyen-Orient.

Traditionnellement, l’Union européenne fixe un objectif de remplissage à 90 % des capacités de stockage avant l’hiver, afin de garantir la sécurité énergétique. Mais face à la hausse rapide des prix du gaz, Bruxelles propose désormais de ramener cet objectif à 80 %. L’objectif affiché est de réduire la pression sur la demande et d’éviter une surenchère sur les marchés.

Dans un courrier adressé aux États membres, le commissaire européen à l’énergie, Dan Jorgensen, explique que cette mesure vise à « rassurer les acteurs du marché » et à stabiliser les prix, alors que les tensions géopolitiques perturbent les approvisionnements.

La guerre en cours au Moyen-Orient, notamment autour du détroit d’Ormuz, a ravivé les craintes d’un choc énergétique mondial. Les perturbations des flux d’hydrocarbures et les incertitudes sur les exportations ont déjà entraîné une hausse significative des prix du gaz et du pétrole.

En abaissant les objectifs de stockage, la Commission espère éviter que les États membres ne se livrent à une concurrence accrue pour sécuriser leurs approvisionnements, ce qui pourrait encore accentuer la hausse des prix.

Cette proposition intervient alors que l’Union européenne cherche à trouver un équilibre entre sécurité énergétique et maîtrise des coûts pour les consommateurs. Si elle est adoptée, elle marquerait une inflexion dans la stratégie énergétique européenne, privilégiant davantage la stabilité des marchés à court terme face aux incertitudes géopolitiques.