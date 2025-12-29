Chypre : un Israélien poignardé à l’œil après avoir parlé hébreu à Limassol

Un Israélien de 24 ans a été grièvement blessé lors d’une agression violente survenue ce week-end à Limassol, à Chypre, dans ce qui apparaît comme une attaque à caractère antisémite. Dor Twito, originaire de Sderot, a été poignardé à l’œil et roué de coups par deux individus non identifiés après avoir été entendu parlant hébreu.

Les faits se sont produits samedi soir, alors que la victime séjournait avec un ami à l’hôtel City of Dreams, une adresse touristique prisée. Les deux agresseurs se seraient approchés après avoir reconnu la langue parlée. L’un d’eux aurait alors frappé Dor Twito à l’œil avec un objet tranchant, avant que les deux hommes ne poursuivent leur attaque, y compris lorsque la victime était déjà à terre. Son ami, qui tentait de lui porter secours, a également été agressé.

Selon le témoignage de Dor Twito, les agents de sécurité présents sur place ne seraient pas intervenus et la prise en charge médicale aurait été retardée. Transporté vers un hôpital local, il lui aurait été indiqué que les soins nécessaires ne pouvaient y être assurés. Il a finalement été rapatrié en Israël, où il a subi une intervention chirurgicale d’urgence à l’hôpital Ichilov de Tel-Aviv. « Son œil était dans un état critique », a déclaré son père. Une seconde opération complexe a permis de sauver la rétine.

La famille affirme avoir contacté l’ambassade israélienne ainsi que les autorités chypriotes, mais aucun suspect n’a, à ce stade, été interpellé. « Nous n’abandonnerons pas tant que justice ne sera pas rendue. Mon fils a été attaqué uniquement parce qu’il parlait hébreu », a insisté le père de la victime.