Chypre : un Israélien violemment agressé après avoir parlé hébreu devant son hôtel

Un touriste israélien a été violemment agressé ce week-end devant l'hôtel où il séjournait à Limassol, à Chypre. Selon le témoignage de son père rapporté par la chaîne Kan, l'agression aurait été déclenchée après que le jeune homme ait eu une conversation téléphonique en hébreu samedi soir.

Le père a expliqué que son fils, en voyage après son service militaire, parlait au téléphone en hébreu lorsqu'un individu s'est approché pour lui demander une cigarette, avant de l'agresser violemment. La victime a été rapatriée dimanche en Israël pour y être soignée. Malgré une intervention chirurgicale à l'œil, il a définitivement perdu la vue de celui-ci.

Dans un message publié sur Facebook, le père dénonce l'absence de soutien consulaire : "Mon fils a été frappé à l'entrée de son hôtel à Chypre et tout le monde disparaît. Il a été sauvagement attaqué à l'entrée de l'hôtel où il séjournait. Pas dans la rue, pas dans un bar. À l'entrée de l'hôtel un endroit censé être sûr et sécurisé."

Il poursuit avec amertume : "Ce qui est tout aussi choquant, c'est ce qui s'est passé après. Nous avons contacté les autorités compétentes, y compris le consulat israélien et la réponse a été : 'C'est dimanche nous sommes en congé'. Quand un citoyen israélien est blessé à l'étranger après une agression violente, le système est tout simplement indisponible. Aucune prise de responsabilité, aucune réponse. Aucun soutien."

Le ministère israélien des Affaires étrangères a indiqué qu'il examinait les détails de l'incident. Des images de vidéosurveillance, des documents médicaux et des témoignages auraient été recueillis.