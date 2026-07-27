Chypre : une affiche électorale en hébreu de Gadi Eisenkot déclenche une vive polémique

L'installation d'une gigantesque affiche électorale en hébreu à Limassol, à Chypre, en faveur de Gadi Eisenkot, chef du parti israélien Yashar!, a provoqué une vive controverse dans le pays. Visible le long d'un axe routier majeur, le panneau portait le message : « Israéliens, profitez ! Vous le méritez. »

Relayée sur les réseaux sociaux en Israël comme à Chypre, cette campagne a rapidement alimenté un débat sur la présence croissante des Israéliens sur l'île et sur la légitimité d'une campagne électorale étrangère sur le territoire chypriote.

Selon plusieurs médias locaux, la polémique s'est rapidement étendue aux réseaux sociaux et à la sphère politique. Le site SigmaLive souligne que cette affaire intervient alors que le nombre de citoyens israéliens vivant ou s'installant à Chypre est en hausse.

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L'une des réactions les plus virulentes est venue de Fidias Panayiotou, député européen indépendant et figure controversée de la politique chypriote. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, il a qualifié l'affaire de « particulièrement grave », estimant que la présence d'une telle affiche démontre que la communauté israélienne est devenue suffisamment importante pour justifier une campagne électorale qui lui est directement destinée.

Le parlementaire a également appelé à une réflexion plus large sur l'interdiction des campagnes politiques menées par des pays non membres de l'Union européenne sur le sol chypriote, plaidant pour une législation en ce sens.

Ses déclarations ont toutefois suscité de nombreuses critiques. Plusieurs internautes lui ont reproché son double discours, rappelant qu'il ne s'était jamais exprimé contre l'occupation turque du nord de Chypre ni contre les nombreuses publicités immobilières en chinois présentes sur l'île.

Déjà accusé par le passé de tenir des propos alimentant l'antisémitisme, Fidias Panayiotou avait été publiquement critiqué en mai dernier par l'ambassadeur d'Israël à Chypre, Oren Anolik, qui lui reprochait de recourir à des stéréotypes visant les investisseurs israéliens et d'attiser les sentiments antijuifs.