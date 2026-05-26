Circoncision en Belgique : les responsables juifs européens tirent la sonnette d’alarme

Des responsables juifs de toute l’Europe ont appelé les autorités belges et européennes à intervenir après la décision du parquet d’Anvers de renvoyer deux mohels, des circonciseurs rituels juifs, devant le tribunal correctionnel.

Dans une lettre ouverte publiée mardi, le rabbin Menachem Margolin, président de l’European Jewish Association, basée à Bruxelles, ainsi que des dizaines de dirigeants communautaires européens, dénoncent ce qu’ils décrivent comme une tentative de criminaliser la circoncision en Belgique.

Les signataires, parmi lesquels des représentants des communautés juives de Paris, Milan, Madrid, Barcelone, Porto et Amsterdam, estiment que cette procédure menace directement la liberté de religion et la vie juive en Europe.

Les deux mohels concernés sont formés à la circoncision religieuse, mais ne sont pas médecins. Ils pourraient être poursuivis pour cette pratique.

Dans leur lettre, les responsables juifs affirment être « horrifiés » par la décision du parquet d’Anvers, qu’ils accusent de vouloir transformer la circoncision rituelle en infraction pénale. Ils rappellent que plusieurs pays européens, dont la France, les Pays-Bas et l’Allemagne, ont trouvé des cadres permettant de concilier liberté religieuse et exigences légales.

Le texte va plus loin en qualifiant la procédure d’« antisémite par nature » et en la comparant aux mesures prises en Europe contre les pratiques juives avant la Seconde Guerre mondiale.

Les signataires accusent également les autorités belges de ne pas lutter suffisamment contre l’antisémitisme, tout en s’attaquant à une pratique religieuse fondamentale du judaïsme.

« La liberté de religion est un droit fondamental », rappellent-ils, estimant que cette décision envoie le message que « les Juifs ne sont plus les bienvenus en Belgique » et qu’ils seraient traités comme des citoyens de seconde zone.

Les responsables juifs défendent aussi la circoncision, affirmant que des décennies de recherches médicales montrent qu’elle n’est pas nocive pour les nourrissons et qu’elle peut présenter des bénéfices médicaux.

Ils appellent les responsables belges et européens à agir immédiatement pour mettre fin à la procédure. « La circoncision n’est pas un crime », concluent-ils.