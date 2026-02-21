Crète : au moins trois migrants morts dans le naufrage d’une embarcation au sud de l’île

Au moins trois migrants ont été retrouvés morts au large du sud de la Crète, tandis qu’une vaste opération de recherche et de sauvetage se poursuivait samedi, selon les autorités portuaires grecques. Le drame s’est produit dans la zone maritime de Kaloi Limenes, où une embarcation en bois transportant des migrants a chaviré.

Vingt personnes ont pu être secourues par un navire commercial dépêché sur place sur ordre du Centre grec de recherche et de sauvetage. Selon la télévision publique Ert, l’accident serait survenu au moment où le bâtiment s’est approché de l’embarcation. Alors que les passagers tentaient de monter à bord à l’aide d’échelles, un mouvement brusque de panique vers un côté du bateau aurait provoqué son renversement.

Les recherches se poursuivent avec d’importants moyens mobilisés : quatre patrouilleurs, un avion ainsi que deux navires de l’agence européenne de garde-frontières Frontex participent aux opérations. D’après les survivants cités par Ert, environ cinquante personnes se trouvaient à bord au moment du naufrage, laissant craindre un bilan plus lourd.

Par ailleurs, une seconde embarcation transportant une quarantaine de migrants a été repérée dans la même zone, déclenchant une nouvelle intervention des secours.

Depuis plus d’un an, la Crète est devenue un point d’arrivée majeur pour des migrants partis de Libye, cherchant à rejoindre l’Union européenne. En 2025, plus de 16 770 personnes sont arrivées sur l’île, selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). L’agence onusienne a recensé 107 morts ou disparus dans les eaux grecques l’an dernier, illustrant la dangerosité persistante de cette route migratoire.