De la pourpre de Tyr découverte pour la première fois dans des tombes romaines d’enfants à York

Des archéologues de l'Université de York ont ​​identifié des traces de pourpre de Tyr sur des fragments de textile découverts dans deux sépultures d'enfants datant de l'époque romaine.

Ces restes, vieux d'environ 1 700 ans, proviennent de deux tombes au gypse conservées dans les collections du York Museums Trust. Ils datent de la fin du IIIe siècle ou du début du IVe siècle après J.-C.

C'est la première fois que cette teinture est retrouvée sur des textiles romains à York. Il s'agit aussi de l'un des rares exemples découverts au Royaume-Uni.

Les deux nourrissons avaient été enveloppés dans un tissu fin teint en pourpre de Tyr et orné de fils d'or. À l'époque romaine, cette couleur était associée à un statut très élevé, parfois royal. Sa valeur était exceptionnelle : elle pouvait coûter jusqu'à trois fois le prix de l'or.

L'un des enfants avait été enterré avec deux adultes dans un cercueil en pierre, aujourd'hui exposé au Yorkshire Museum. Le deuxième reposait dans un cercueil en plomb.

Les textiles ont été conservés grâce à un rite funéraire romain particulier. Du gypse liquide était versé sur les corps habillés. En durcissant, il a protégé les fragments de tissu, les traces de teinture et les empreintes laissées par les vêtements.

Selon Jennifer Wakefield, chercheuse postdoctorale, les traces de pourpre n'étaient pas toujours visibles à l'œil nu sur la surface du gypse. Ce sont les analyses chimiques qui ont permis de confirmer leur présence.

Pour la professeure Maureen Carroll, directrice du projet Seeing the Dead, cette découverte prouve que les habitants les plus riches de la York romaine avaient accès à des produits rares et coûteux venus de l'autre extrémité de l'Empire.

Elle estime aussi que ces sépultures démontrent l'importance accordée aux enfants dans la York romaine. Malgré la mort précoce de ces nourrissons, leurs familles ont choisi de leur offrir des funérailles particulièrement soignées.

La pourpre de Tyr tire son nom de la ville phénicienne de Tyr, dans l'actuel Liban. Elle était produite à partir de milliers de mollusques marins murex, broyés pour obtenir une petite quantité de colorant.

Cette découverte apporte également un éclairage sur le deuil des familles romaines. Même si les traditions et les premiers codes juridiques interdisaient aux parents de pleurer publiquement la mort des bébés, ces tombes montrent que certains enfants recevaient une attention funéraire considérable.

Pour les chercheurs, ces sépultures témoignent à la fois de la richesse des familles concernées et de la douleur provoquée par la mort d'un enfant dans la société romaine.