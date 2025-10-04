Des dizaines de milliers de manifestants anti-Israël défilent à Barcelone

Des dizaines de milliers de personnes défilent ce samedi à Barcelone pour protester contre la guerre à Gaza, selon l’Associated Press. La foule a investi le large Passeig de Gràcia, boulevard central de la ville, drapeaux palestiniens et T-shirts en soutien à la Palestine largement présents.

Nombre de manifestants, dont des familles et des personnes de tous âges, brandissaient des pancartes portant des messages comme « Gaza me fait souffrir », « Arrêtez le génocide » ou « Pas touche à la flottille ». Les organisateurs ont expliqué que, au-delà de la mobilisation locale, ils espèrent inspirer d’autres rassemblements en Europe et pousser les dirigeants européens à durcir leur position vis-à-vis d’Israël.

« Comment peut-on assister à un génocide en direct après ce que nous avons vécu dans les années 1940 ? », s’est interrogée María Jesús Parra, 63 ans, venue d’une autre ville pour participer à la marche. « Maintenant, personne ne pourra dire qu’il ne savait pas. »

Les manifestations, qui doivent se poursuivre ce week-end dans plusieurs pays — dont l’Espagne, l’Italie et le Portugal — risquent d’accroître les tensions diplomatiques en Europe.