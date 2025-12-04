Des documents internes révèlent l’ingérence du Hamas dans des ONG financées par l’UE

Des documents internes du Hamas, obtenus par l’ONG israélienne NGO Monitor et consultés par le média Euractiv, mettent en lumière un système structuré d’ingérence du mouvement terroriste dans des organisations humanitaires actives dans la bande de Gaza, plusieurs étant financées directement par l’Union européenne. Datés de 2018 à 2022 et découverts par les autorités israéliennes après la guerre déclenchée le 7 octobre 2023, ces documents détaillent la manière dont le service de sécurité intérieure du Hamas surveillait, contrôlait et approuvait les projets d’ONG internationales.

Selon l’analyse de NGO Monitor, le Hamas plaçait des “garants” – parfois membres du mouvement terroriste, parfois sympathisants – à des postes administratifs clés dans des ONG, comme directeurs ou présidents de conseil d’administration, afin d’influencer leurs activités et recueillir des informations internes. Certains documents décrivent également l’exploitation de projets civils à des fins militaires, notamment un programme d’irrigation d’Oxfam mené en zone frontalière, que le Hamas jugeait utile pour masquer des positions armées.

Interrogée par Euractiv, Oxfam a fermement nié toute influence ou lien avec le Hamas et assure respecter strictement les règles humanitaires et les sanctions européennes. L’IMC, également citée, affirme disposer de mécanismes de vérification rigoureux.

Ces révélations ont suscité une réaction immédiate en France. Marion Maréchal a dénoncé sur X « une ONG d’ultragauche financée par l’UE facilitant la dissimulation des positions du Hamas », visant Oxfam et sa direction. Elle annonce saisir l’OLAF (Office européen de lutte antifraude) ainsi que le Parquet national antiterroriste afin que « les responsabilités soient clairement établies ».

L’eurodéputé allemand Niclas Herbst appelle, lui aussi, l’UE à appliquer strictement ses règles de financement pour éviter toute infiltration de groupes terroristes.