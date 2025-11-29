Dublin retire le nom "Herzog" d’un parc historique sous la pression de militants pro-palestiniens

La municipalité de Dublin a décidé cette semaine de retirer le nom de Chaim Herzog, sixième président de l’État d’Israël et natif de la capitale irlandaise, d’un parc du quartier de Rathgar. Le nouveau nom n’a pas encore été choisi, mais des groupes pro-palestiniens réclament qu’il devienne « Parc Palestine libre ».

Le parc avait été créé en 1985 sous le nom d’Orwell Quarry Park, avant d’être renommé en 1995 en l’honneur de Chaim Herzog, pour célébrer les 3000 ans de Jérusalem. Herzog avait grandi à Dublin, où son père, le rabbin Yitzhak HaLevi Herzog, fut le grand rabbin d’Irlande avant de devenir le premier grand rabbin d’Israël.

L’annonce municipale a déclenché de vives réactions. L’ancien ministre irlandais de la Justice Alan Shatter a dénoncé une décision « visant à effacer une part essentielle de l’histoire juive-irlandaise ».

Il accuse certains élus de vouloir faire de Dublin « un lieu hostile » pour la communauté juive et exhorte le conseil municipal à rejeter cette recommandation lors de son vote final.

Du côté israélien, le ministre des Affaires étrangères Gideon Saar a déclaré : « Il n’existe pas de décision plus juste et plus légitime que celle que j’ai prise de fermer notre ambassade à Dublin, peu après mon entrée en fonction comme ministre des Affaires étrangères. Dublin est devenue la capitale mondiale de l’antisémitisme. L’obsession antisémite et anti-israélienne de l’Irlande est maladive. La municipalité de Dublin a décidé de retirer le nom de Chaïm Herzog – sixième président de l’État d’Israël, qui a grandi à Dublin et dont le père fut grand rabbin d’Irlande – de l’un des parcs de la ville. Ce qui, en revanche, ne pourra jamais être effacé, c’est la honte que constitue cette obsession antisémite et anti-israélienne irlandaise. »

Le changement doit encore être validé prochainement en séance plénière du conseil municipal.